〔中国债市〕经济面向好助利率互换微涨,流动性前景稳定

路透上海10月24日电---中国人民币利率互换(IRS)周三微涨.汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI大力回升,加之资金面收紧,令IRS整体上行.然而鉴于IRS目前已处于阶段性高位,料续涨动力不足.

交易员表示,近期公布的经济数据中透露出中国经济筑底企稳的信号,但尚难言经济回暖上升,故而IRS上涨动力不足.资金面方面,后续财政投放支持和逆回购"保驾护航",令市场对稳定流动性抱有信心.

"(涨幅不大的原因),虽然最近的数据还可以,但毕竟还谈不上宽松周期结束吧,且有逆回购操作在资金不会太紧,而到了后两个月财政投放就慢慢出来了,(资金面)应该问题不大"北京一银行交易员称.

中金首席经济学家彭文生在报告中指出,四季度财政存款投放增加、外汇占款回升等季节性因素,将对银行间市场流动性带来暂时的缓解,因此四季度的货币政策将主要通过逆回购的方式增加市场流动性,年内进一步降准降息的可能性较低.[ID:nSB2056289]

中国银行间资金市场周三机构需求强劲,主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS涨势加剧,其中隔夜品种升约40基点(bp)至2.75%上方.因公开市场收紧流动性,且财政存款开始缴存等影响,大型银行出资意愿极为有限.[CN/CN]

汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处于荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升,这是继三季度国内生产总值(GDP)等数据略胜预期后,又一指标显示政府"稳增长"的政策开始逐步显效,经济渐趋稳定.[ID:nSB2062957]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.1543/3.2586 3.1158/3.2042 3.1800/3.2750 3.2600/3.3550 3.2583/3.5183

周二 3.0800/3.1880 3.0700/3.1600 3.1633/3.2533 3.2567/3.3517 3.2580/3.5180

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变动 0.0743/0.0706 0.0458/0.0442 0.0167/0.0217 0.0033/0.0033 0.0003/0.0003

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)