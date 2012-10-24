〔投行观点〕中国企业新一轮补库存将令四季度A股出现反弹--瑞银

路透上海10月24日电---中国宏观经济面的不明朗令A股今年来走势偏弱.瑞银集团旗下瑞银证券首席证券策略分析师陈李周三认为,因中国经济减速而引发的去库存周期已持续约一年时间,而且国际大宗商品近期价格仍坚挺,预计未来数月内国内企业会有新一轮库存回补,从而有望推动股市大盘在四季度出现反弹.

"补库存或将带来一轮'吃饭行情',周期股将会有阶段性表现,"他戏称,这一波反弹行情只是让投资者"半饱",反弹幅度是自沪综指.SSEC低点2,000点起算15%以上,即反弹高点会越过2,300点.

他指出,随着欧美发达国家继续执行宽松货币政策,全球流动性较宽裕,国际大宗商品价格相当坚挺.这种情况下,国内工业产成品的价格下半年以来不断回升,7月起国内工业生产者出厂价格指数(PPI)的环比跌幅不断在收窄,10月环比可能转成上涨0.3%-0.5%.

陈李指出,根据以往惯例,物价回升后,企业一般会在滞后约两个月去主动增加库存,令中下游企业的订单上升.由于目前大多企业的库存水平较低,这些新增订单将直接增加企业的销售和利润.而且第四季起,政府基建项目的资金陆续到位及中央财政支出明显增长,亦可令企业的即期订单和收入上升.

瑞银认为,在乐观情景假设下,即明年国内生产总值(GDP)和居民消费价格指数(CPI)增速分别为7.8%和3.6%情况下,明年非金融企业盈利同比增长19.5%(今年预计-9.7%),金融业同比增长5%.

在谨慎情形下,即明年GDP增速没有回升,与今年持平,那么明年非金融企业的盈利零增长,亦比今年预计情况好转.

在个股方面,陈李看好中游产业股票,例如水泥、重卡及一般机械设备行业.他说,目前中游行业的库存水平最低,而且中游产业的资本回报率(ROE)处于历史低位.一旦下游需求回升,将会出现量价齐升的局面.

在非周期行业,他并不看好今年走势相对较强的医药和白酒等板块,他推荐零售商业股,因为物价反弹或令商业需求恢复,而劳动力和房租对零售企业成本的影响不会继续恶化.(完)