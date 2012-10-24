〔表格〕外资在韩国股市卖超3,264亿韩元,为连续第四日卖超

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透首尔10月24日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超3,264亿韩元,为连续第四日卖超,期间累计卖超6,722亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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10月24日 -326.4* 186.5 113.7
10月23日 -54.7 -148.5 206.5
10月22日 -71.1 -66.0 132.2
10月19日 -220.0 211.5 14.0
10月18日 53.5 215.5 -249.6
10月17日 24.8 127.2 -152.1
10月16日 -34.4 8.8 30.3
10月15日 -171.1 139.1 43.6
10月12日 -288.0 114.7 182.4
10月11日 -200.5 -342.0 542.9
10月10日 84.1 -278.9 389.4
10月9日 -66.0 38.6 31.9
10月8日 400.6 -139.7 177.7
10月5日 -70.2 153.1 -80.5
10月4日 -20.3 -125.2 130.3
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本月以来 -955.8 -67.4 1,649.4
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今年以来 14,634.9 1,619.4 -10,884.3
------------------------------------------------- (完)
--编译 许娜;审校 郑茵
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
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