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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 15:54 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超3,264亿韩元,为连续第四日卖超

路透首尔10月24日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超3,264亿韩元,为连续第四日卖超,期间累计卖超6,722亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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10月24日 -326.4* 186.5 113.7

10月23日 -54.7 -148.5 206.5

10月22日 -71.1 -66.0 132.2

10月19日 -220.0 211.5 14.0

10月18日 53.5 215.5 -249.6

10月17日 24.8 127.2 -152.1

10月16日 -34.4 8.8 30.3

10月15日 -171.1 139.1 43.6

10月12日 -288.0 114.7 182.4

10月11日 -200.5 -342.0 542.9

10月10日 84.1 -278.9 389.4

10月9日 -66.0 38.6 31.9

10月8日 400.6 -139.7 177.7

10月5日 -70.2 153.1 -80.5

10月4日 -20.3 -125.2 130.3

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本月以来 -955.8 -67.4 1,649.4

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今年以来 14,634.9 1,619.4 -10,884.3

------------------------------------------------- (完)

--编译 许娜;审校 郑茵

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