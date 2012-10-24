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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 15:52 BJT

〔金属期市〕伦铜从六周低点反弹,中国PMI数据引发乐观情绪

路透上海10月24日电---伦敦期铜周三从六周低点反弹,因铜的消费大国中国出现增长复苏迹象.不过在投资者静候美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策决议之际,铜价升幅或受限.

汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处于荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升.10月制造业PMI升至三个月高位49.1.[ID:nSB2062957]

分析师说,该数据推动伦敦金属交易所(LME)期铜在0708GMT时涨至每吨7,903美元,涨幅为0.9%.

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