版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 16:19 BJT

〔欧洲金融市场〕欧元/美元触及一周低点且欧股转跌,因德国Ifo数据不佳

路透伦敦10月24日电---周三在弱于预期的德国IFO调查结果公布后,欧元/美元EUR=跌至一周低点.欧洲股市泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3由升转跌.另外,美元指数.DXY升至两周高位80.112.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐