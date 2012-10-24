〔中国外汇〕9月代客结售顺差63亿美元,大幅扭转上月逆差--外管局

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---中国国家外汇管理局周三称,9月银行代客结售汇转为顺差63亿美元;远期结售汇则净售汇57亿美元,规模较上月扩大.
刊登在外管局网站上的数据显示,9月银行代客结汇1,374亿美元,售汇1,311亿美元;同期,银行代客远期结汇签约133亿美元,远期售汇签约189亿美元.
1-9月,银行代客累计结汇11,378亿美元,累计售汇11,078亿美元,银行代客累计结售汇顺差300亿美元;银行代客累计远期结汇签约1,235亿美元,累计远期售汇签约1,391亿美元,银行代客累计远期净售汇157亿美元.
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
12年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年12月 11月 10月 9月
代客结售汇净额 63 -63 5 -35 51 -37 78 44 194 -153 -8 32 260
代客收付款顺收 -89 0 88 64 91 85 149 137 265 7 179 109 120
代客远期结售汇净额 -57 -12 -34 -107 -53 -18 33 58 34
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)
更多细节,请点选外管局网站:(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯
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