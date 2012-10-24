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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 16:40 BJT

〔德国经济〕料不会出现衰退,但预计第四季将出现停滞--Ifo经济学家

路透柏林10月24日电---德国经济智库Ifo的经济学家周三向路透表示:

* 欧央行的支持并未减少实体经济中的不确定性

* 欧央行的支持不能解决欧元区陷入危机国家的问题,只是给予他们更多时间

* 目前德国经济料不会出现衰退,但预计第四季将出现停滞

* 欧央行没有理由降息.(完)

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