路透伦敦10月24日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元/美元已跌破短期支撑位1.3000/1.2995,令市场聚焦于重要支撑位1.2877/36(为200日移动均线和上涨趋势线).200日移动均线近来一直是很多人的关注焦点,若失守,将产生负面心理影响.

必须守住该点位,才能维持短期稳定.若跌破,将预示欧元/美元已触顶,恐将跌向1.2738和1.2605(分别为38.2%和50%回档位).

向上的首道阻力位料在1.3046/84,随后面临1.3140/80的更强大阻力区间.

美元/日圆:围绕80.00日圆附近出现一些盘整行情...预料将进一步升向6月高位80.63.目标仍是81.78/87.较长期来看,预料将回升至2012年高位84.19.

长期来看,市场已形成看涨的下降楔形型态.这是积极信号,由此可缓慢上扬,目标位在81.78/87(亦为4月20日高位).

向下预料在短期支撑线所在的78.44附近仍将获得支撑.

美元/瑞郎:美元/瑞郎的反弹已触及位于0.9330瑞郎的阻力线.该水准开始受到试探,若突破将上看位于10月高位的重要阻力位0.9438.55日移动均线也在附近,大致位于0.9454.预计市场的初步试探料难取得成功.

日线相对强弱指标(RSI)出现背离,表明市场目前已失去下跌动能.

纽约 当日 今年来 2011年

0925GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2934 1.2985 -0.39 -0.08 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.78 79.84 -0.08 +3.69 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.19 103.69 -0.48 +3.64 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9349 0.9323 +0.28 -0.29 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5980 1.5951 +0.18 +2.86 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9906 0.9921 -0.15 -2.82 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0306 1.0264 +0.41 +0.79 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8132 0.8114 +0.22 +4.47 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.220 81.970 +0.30 +4.55 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.880 64.790 +0.14 +8.44 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 127.49 127.40 +0.07 +6.66 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2667 1.2642 +0.20 -3.50 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 肖群英; 审校 郑茵

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