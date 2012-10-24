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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 17:41 BJT

〔欧洲财政〕欧元区政府债务与GDP之比在第二季升至90%--欧盟统计局

路透布鲁塞尔10月24日电---欧盟统计局周三数据显示,

* 欧元区政府债务/国内生产总值(GDP)之比在第二季升至90%,第一季为88%.

* 希腊债务/GDP之比第二季为150.5%,第一季为136.9%.(完)

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