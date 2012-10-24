〔中国能源〕鼓励民间资本进入能源行业,包括勘采、基建和电力等--白皮书

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---新华社周三引述政府文件称,中国将鼓励民间资本进入能源行业以推进其市场化水平,包括鼓励民间资本进入能源资源勘采、油气管网建设和电力行业.
报导引述国务院新闻办公室发布的能源白皮书并称,政府还将鼓励民间资本参与煤炭加工、炼油、新能源和可再生能源资源的开发利用等.
白皮书称,将完全发挥市场在资源分配中的基本作用,除了法律法规禁止的项目以外,所有国家能源计划所列项目都将对民间资本开放;并强调完善相关法律法规,加强能源行业管理.
白皮书还称,要加大常规油气资源的勘探开发力度,并将积极推广非常规油气资源的开发利用,计划到2015年时页岩气产量提升至65亿立方米,并加大能源储备运输设施的建设力度.
中国政府并称,要以安全高效的方式发展煤炭行业,以清洁高效的方式发展火电,并将以升级重建、淘汰落后产能的方式,提高煤炭采掘行业的整体机制和安全生产水平.
中国此前多个能源项目向民间资本开放,包括国土资源部9月公布的第二轮页岩气招标,和投资规模超千亿元人民币的西气东输三线工程等.[ID:nSB1768526][ID:nSB1578822] (完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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