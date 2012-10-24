朝鲜高丽航空开通网上订票服务

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔10月24日电---全球唯一的一星级航空公司--朝鲜高丽航空，终于进入互联网时代，开通了网上订票服务，销售平壤往返北京、沈阳和海参崴的机票。
高丽航空网站(www.airkoryo.com.kp/en/home)称其网上服务8月开始运营，并承诺“24小时便捷订票服务”。
根据国际航空服务评估机构Skytrax评级，高丽航空是唯一一个一星级航空公司，该评级代表“服务质量非常差”。
高丽航空国际航线使用的飞机主要是俄罗斯制造的Tupolev飞机，国内航线也使用更老的苏联时代飞机。
很少有朝鲜人被允许出国。
NK News网站引述朝鲜问题专家Leonid Petrov的话报导称：“创建该网站显然是为了给那些从没想过去平壤的人留下深刻印象。”
平壤至北京的航班商务舱网上价格为374美元，朝鲜年人均GDP约为1,800美元。（完）
--编译：李富强 发稿：张家伟
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