〔中国汇市〕人民币收平,中间价微贬令美元抛盘力道受限(更新版)

(新增收盘价)

* 人民币收平

* 成交在接近日间波幅上限处窄幅波动

* 人民币看多情绪仍然较强

* 中间价连四天微幅走跌

路透北京10月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收盘持平,而周二收盘为历史新高.市场看多人民币的情绪仍浓,美元抛盘偏多,但因央行引导的中间价呈微贬态势,令日间交投在接近上限区域波动.

交易员称,人民币看多情绪并未因中间价企稳而告一段落,今天结汇压力持续,但因临近人民币涨停位--6.2450,美元往下空间不大,接盘也较多,结售汇在6.25元附近因而觅得平衡.

由于人民币保持强势,并未对甫公布的汇丰制造业PMI初值数据作出明显反应.

上海一外资银行交易称,"(美元)抛盘还是比较重,涨了几次都没涨上去.往后看也到了政治敏感时间点了,中间价应该会很平稳.至于成交要看客盘方向了,没有什么大的转折的话可能人民币还是保持强势,现在应该不会有人跳出来大幅看贬人民币吧."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2480 6.2472 6.2526 6.3081 6.3078 6.2480

北京一外资行交易员称,"今天美元的询价还是很低啊,比昨天低不少呢."

据路透报价资料HKMAOOC显示,香港金融管理局(HKMA)上日数度向市场注入港元,总注资金额达到96.88亿港元,因港元兑美元HKD=汇价持续排徊在7.75港元的强方兑换保证水平.

汇丰(HSBC)早间公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据为49.1,创三个月新高,缓解中国出现硬着陆的忧虑.[ID:nSB2062581]

受此影响海外商品货币跳涨,澳元AUD=D4跃升至日内高位1.0315美元.

以下为北京时间17:12,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3687/32 6.3710

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2480/90 6.2535

境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,560点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4040元.

东京汇市美元/日圆周三盘旋于三个月高位附近,因市场寄望日本央行将祭出更多货币宽松政策;澳元上涨,因交易商减少对澳洲央行下月降息的押注.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/张喜良

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