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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 17:40 BJT

〔中国能源〕"十二五"不安排内陆核电项目,提高准入门槛--国务院

路透北京10月24日电---中国国务院常务会议周三表示,中国"十二五"(2011-2015年)时期只在沿海安排少数经过充分论证的核电项目厂址,不安排内陆核电项目.

中国政府网刊登的会议内容并称,中国将提高核电的准入门槛,按照全球最高安全要求新建核电项目,且新建核电机组必须符合三代安全标准.

会议并讨论通过的《能源发展"十二五"规划》提出,"十二五"要加快能源生产和利用方式变革,强化节能优先战略,全面提高能源开发转化和利用效率,合理控制能源消费总量,构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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