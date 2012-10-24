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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 18:00 BJT

〔企业并购〕中海油还在继续争取加拿大批准其收购Nexen

路透香港10月24日电---中海油(0883.HK)周三表示,仍在继续争取加拿大批准其以151亿美元收购能源生产商NexenNXY.TO.(完)

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