〔中国债市〕现券受财政存款上缴冲击走弱,机构存资金缺口寄望央行驰援

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---中国银行间债市周三现券走弱.市场人士表示,财政存款上缴冲击趋明显,截至收盘时仍有部分机构存有资金缺口,现券收益率上涨.
不过,机构反馈的情况也显示,周四央行公开市场操作逆回购定将放量,从而将为市场注入流动性,缓和市场困境.
"今天现券不太好,资金紧,(经济)数据也不错,资金的影响更大一些,"北京一大型银行交易员称,"平不了缺口,只能跪求啊!"
数位传统资金主力融出机构人士均表示,今天资金面很紧,利率一路走高,其接到的流动性支援需求应接不暇;截至收盘,仍可见部分未能平盘资金缺口的机构,其如何补足,尚待观察.
按照规定,货币市场会于北京时间16:30收盘,但路透数据显示CNREPO=CFXS,16:35仍有交易可见,业内人士分析其或为"异常交易".
银行间资金市场周三机构需求强劲,主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS涨势加剧,其中隔夜品种升逾40基点(bp).因公开市场收紧流动性,且财政存款开始缴存等影响,大型银行出资意愿极为有限.[CN/CN]
剩余期限约4.72年的政金债120309券最新最优报价CN120309=CFXM为4.00%/3.94%,上日尾盘为3.98%/3.93%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.8153 3.1677
上日 2.3585 2.9201
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9730/2.9090
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9080/2.8501
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3360/3.2730 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。