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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 17:51 BJT

〔中国债市〕现券受财政存款上缴冲击走弱,机构存资金缺口寄望央行驰援

路透北京10月24日电---中国银行间债市周三现券走弱.市场人士表示,财政存款上缴冲击趋明显,截至收盘时仍有部分机构存有资金缺口,现券收益率上涨.

不过,机构反馈的情况也显示,周四央行公开市场操作逆回购定将放量,从而将为市场注入流动性,缓和市场困境.

"今天现券不太好,资金紧,(经济)数据也不错,资金的影响更大一些,"北京一大型银行交易员称,"平不了缺口,只能跪求啊!"

数位传统资金主力融出机构人士均表示,今天资金面很紧,利率一路走高,其接到的流动性支援需求应接不暇;截至收盘,仍可见部分未能平盘资金缺口的机构,其如何补足,尚待观察.

按照规定,货币市场会于北京时间16:30收盘,但路透数据显示CNREPO=CFXS,16:35仍有交易可见,业内人士分析其或为"异常交易".

银行间资金市场周三机构需求强劲,主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS涨势加剧,其中隔夜品种升逾40基点(bp).因公开市场收紧流动性,且财政存款开始缴存等影响,大型银行出资意愿极为有限.[CN/CN]

剩余期限约4.72年的政金债120309券最新最优报价CN120309=CFXM为4.00%/3.94%,上日尾盘为3.98%/3.93%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.8153 3.1677

上日 2.3585 2.9201

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9730/2.9090

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9080/2.8501

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3360/3.2730 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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