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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 17:59 BJT

〔中港股市〕港股触及年内高位,沪综指收盘微升

* 恒生指数收涨0.3%,恒生国企指数收跌1%,沪深300指数收低0.2%

* 港交所股价触及六个月高位,香港金管局再度干预汇市遏制港元涨势

* 中煤能源股价上涨2%,因其第三季净利基本符合预期

* 思捷环球大跌,此前宣布融资计划

路透香港10月24日电---香港股市周三涨至年内高位,因市场预计受美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出第三轮量化宽松举措影响,将有更多资金流入香港.

香港恒生指数.HSI收高0.3%,至21,763.8点,稍早创出21,802.5点的年内日高纪录.恒生国企指数.HSCE跌1%.

内地方面,沪深300指数.CSI300收低0.2%至2,307.8点.沪综指.SSEC收高0.1%.

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