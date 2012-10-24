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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 18:30 BJT

〔电子产业〕中国德信无线控告三星侵犯专利权

路透10月24日电---中国德信无线(China Techfaith Wireless Communication Technology Ltd)(CNTF.O)控告三星侵犯专利权,称已向中国法院提起诉讼.(完)

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