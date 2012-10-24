《中国企业债发行日程表》--10月24日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *苏州城市建设 20 7 5.79% AAA 10/25-10/31 国开证券 投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国泰君安 ==================================================================================== *黄石城市建设 12 7 6.96% AA 10/25-10/31 长江证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ==================================================================================== *张家口建设 6 7 周四簿记建档 AA 10/26-11/1 中信建投 发展集团 (簿记建档区间为6.69%-7.69%;第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 海亮集团 4 6 前三年6.50% AA 10/19-10/25 中银国际 (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权/自有土地所有权提供担保) 6 7 前五年6.75% (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权/自有土地所有权提供担保) ==================================================================================== 靖江滨江新城 8 6 6.80% AA 10/23-10/25 海通证券 投资开发公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== 大兴安岭 13 7 7.08% AA 10/23-10/26 中投证券 林业集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 贵阳金阳建设 12 6 利率区间6.50%-7.00% AA 10/24-10/26 银河证券 投资集团公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== 池州城市经 9 7 7.17% AA- 10/17-10/26 民生证券 营投资有限公司 (以自有土地使用权担保) ==================================================================================== 娄底城市建设 13 6 7.28% AA 10/19-10/26 银河证券 投资集团有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== 北京金融 19 7 5.00%-5.40% AAA 10/22-10/26 国信证券 街投资集团 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ==================================================================================== 恩施城市 8 7 7.55% AA- 10/22-10/26 长江证券 建设投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 云南城市建设 5 6 前三年7.15% AA 10/24-10/26 天风证券 投资公司 (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ==================================================================================== 三环集团公司 8 10 前五年5.50% AA+ 10/24-10/26 摩根士丹利华鑫 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ==================================================================================== 上海闵行城市 16 7 6.48% AA+ 10/23-10/29 新时代证券 建投开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 寿光金财公有 12 7 6.70% AA 10/23-10/29 齐鲁证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金; 中国投资担保公司提供担保) ==================================================================================== 伟星集团 5 7 前四年6.30% AA 10/23-10/29 国信证券 (附第四年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权; 工行台州分行为本期债本息偿还提供流动性支持) ==================================================================================== 兴化城市建设 12 6 7.25% AA- 10/23-10/29 信达证券 投资公司 (第3-6年末每年偿还25%本金; 以自有建设用地使用权提供担保) ==================================================================================== 大庆城市建设 不超22 7 6.55% AA+ 10/23-10/29 平安证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 福州京福 6 7 前五年6.55% AA- 10/23-10/29 国开证券 高速公路公司 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权; 福建省高速公路公司提供担保) ==================================================================================== 湖南高速公路 25 7 前五年6.40% AAA 10/24-10/30 民生证券 建设开发总公司 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 张喜良 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》