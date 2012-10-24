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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 18:16 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月24日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)      年利率         主体评级   发行时间   主承销商
          (亿元人民币)   
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*苏州城市建设 20          7          5.79%            AAA    10/25-10/31  国开证券
投资发展公司                    (第3-7年末每年偿还20%本金)                国泰君安
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*黄石城市建设 12          7          6.96%             AA    10/25-10/31  长江证券
投资开发公司                    (第3-7年末每年偿还20%本金)                国开证券
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*张家口建设    6          7       周四簿记建档         AA    10/26-11/1   中信建投
发展集团                        (簿记建档区间为6.69%-7.69%;第3-7年末每年偿还20%本金)                
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海亮集团       4          6    前三年6.50%             AA    10/19-10/25  中银国际
         (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权/自有土地所有权提供担保)
               6          7    前五年6.75%
         (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权/自有土地所有权提供担保)
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靖江滨江新城   8          6          6.80%             AA    10/23-10/25  海通证券
投资开发公司                   (第3-6年末每年偿还25%本金)                 
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大兴安岭      13          7          7.08%             AA    10/23-10/26  中投证券
林业集团                      (第3-7年末每年偿还20%本金)                 
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贵阳金阳建设  12          6     利率区间6.50%-7.00%    AA    10/24-10/26  银河证券
投资集团公司                 (第3-6年末每年偿还25%本金)                 
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池州城市经     9          7          7.17%             AA-   10/17-10/26  民生证券 
营投资有限公司                 (以自有土地使用权担保)    
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娄底城市建设  13          6          7.28%             AA    10/19-10/26  银河证券
投资集团有限公司              (第3-6年末每年偿还25%本金)   
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北京金融      19          7        5.00%-5.40%         AAA   10/22-10/26  国信证券
街投资集团           (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)    
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恩施城市       8          7          7.55%             AA-   10/22-10/26  长江证券
建设投资公司                (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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云南城市建设   5          6       前三年7.15%          AA    10/24-10/26  天风证券
投资公司             (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)
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三环集团公司   8         10       前五年5.50%          AA+   10/24-10/26  摩根士丹利华鑫
                     (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)
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上海闵行城市  16          7          6.48%             AA+   10/23-10/29  新时代证券
建投开发公司                  (第3-7年末每年偿还20%本金)                 
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寿光金财公有  12          7          6.70%             AA    10/23-10/29  齐鲁证券
资产经营公司                  (第3-7年末每年偿还20%本金;
                               中国投资担保公司提供担保)                 
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伟星集团       5          7       前四年6.30%          AA    10/23-10/29  国信证券
                              (附第四年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权;
                               工行台州分行为本期债本息偿还提供流动性支持)                 
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兴化城市建设  12          6          7.25%             AA-   10/23-10/29  信达证券
投资公司                      (第3-6年末每年偿还25%本金;
                               以自有建设用地使用权提供担保)                 
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大庆城市建设  不超22      7          6.55%             AA+   10/23-10/29  平安证券
投资开发公司                  (第3-7年末每年偿还20%本金)                 
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福州京福       6          7      前五年6.55%           AA-   10/23-10/29  国开证券
高速公路公司                  (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权;
                               福建省高速公路公司提供担保)                 
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湖南高速公路  25          7       前五年6.40%         AAA    10/24-10/30  民生证券
建设开发总公司       (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 张喜良

  
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  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
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  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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