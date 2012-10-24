《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月24日

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国石化 300 50 3 10/25簿记建档 工商银行 AAA 10/26 10/29 (0386.HK)60028.SS 农业银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *大唐新能源 20 20 12 10/29簿记建档 国开行 AAA 10/30 10/31 (1798.HK) 民生银行 ============================================================================================= *光明食品集团 30 10 12 10/29簿记建档 上海银行 AA+ 10/30 10/31 建设银行 ============================================================================================= *中大股份 6 3 12 10/29簿记建档 交通银行 AA 10/30 10/31 (600704.SS) ============================================================================================= *营口港务集团 12 12 12 10/31簿记建档 浦发银行 AA+ 11/2 11/5 ============================================================================================= 山钢集团 60 60 12 10/25簿记建档 中国银行 AAA 10/26 10/29 民生银行 ============================================================================================= 山东海化集团 19.5 6.5 12 10/25簿记建档 农业银行 AA 10/26 10/29 ============================================================================================= 正泰集团 10 5 12 10/26簿记建档 农业银行 AA 10/30 10/31 ============================================================================================= 新奥(中国 ) 25 12 12 10/26簿记建档 中国银行 AA+ 10/29 10/30 燃气投资公司 ============================================================================================= 广东广晟资产 50 30 12 10/29簿记建档 民生银行 AAA 10/30 10/31 经营公司 广发银行 ============================================================================================= 酒泉钢 55 55 12 10/29簿记建档 工商银行 AA+ 10/30 10/31 铁集团 农业银行 ============================================================================================= 厦门路桥 24 12 12 10/29簿记建档 兴业银行 AA+ 10/30 10/31 建设集团 建设银行 ============================================================================================= 云南物流产业 7.5 5 12 10/30簿记建档 中信银行 AA- 11/1 11/2 集团 国开行 ============================================================================================= 营口港 12 12 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- 务集团 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) =================================================================================================== *四川长虹集团 20 10 3 10/29簿记建档 华夏银行 AA 10/31 11/1 =================================================================================================== *贵州赤天化 12 4 5 10/29簿记建档 上海银行 AA 10/30 10/31 集团公司 浦发银行 =================================================================================================== *中国国航 60 60 7 10/31簿记建档 中国银行 AAA 11/1 11/2 (601111.SS)(0753.HK) 国开行 (附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================================== 山钢集团 18 18 3 10/25簿记建档 兴业银行 AAA 10/26 10/29 =================================================================================================== 瓮福集团 8 5 3 10/25簿记建档 工商银行 AA 10/26 10/29 建设银行 =================================================================================================== 广西农垦集团 10 10 3 10/25簿记建档 光大银行 AA 10/26 10/29 =================================================================================================== 中国南车集团 20 20 5 10/25簿记建档 民生银行 AAA 10/26 10/29 北京银行 =================================================================================================== 云南机场集团 35 6 5 10/25簿记建档 国开行 AA+ 10/26 10/29 =================================================================================================== 广西北部 10 5 3 10/25簿记建档 交通银行 AA 10/26 10/29 湾投资集团 工商银行 =================================================================================================== 湖州交通 15 5 5 10/25簿记建档 平安银行 AA 10/26 10/29 投资集团 =================================================================================================== 福建高速 80 50 7 10/25簿记建档 国开行 AA+ 10/26
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。