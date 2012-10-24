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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 18:18 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月24日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限    发行日      主承销商    主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                      (缴款日) 
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*中国石化     300       50        3   10/25簿记建档   工商银行      AAA     10/26     10/29
(0386.HK)60028.SS                                   农业银行                      
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模   期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)    (月)                                    (缴款日) 
=============================================================================================                                                                                                            
*大唐新能源   20         20       12   10/29簿记建档   国开行     AAA      10/30     10/31
(1798.HK)                                              民生银行      
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*光明食品集团 30         10       12   10/29簿记建档   上海银行    AA+     10/30     10/31
                                                       建设银行                                                    
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*中大股份      6          3       12   10/29簿记建档   交通银行    AA      10/30     10/31
(600704.SS)                                                    
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*营口港务集团 12         12       12   10/31簿记建档   浦发银行    AA+     11/2      11/5                                                    
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山钢集团      60         60       12   10/25簿记建档   中国银行   AAA      10/26     10/29
                                                       民生银行
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山东海化集团  19.5        6.5     12   10/25簿记建档   农业银行    AA      10/26     10/29                                                    
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正泰集团      10          5       12   10/26簿记建档   农业银行    AA      10/30     10/31
=============================================================================================                                                      
新奥(中国  )  25         12       12   10/26簿记建档   中国银行    AA+     10/29     10/30 
燃气投资公司
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广东广晟资产   50         30       12  10/29簿记建档   民生银行   AAA      10/30     10/31
经营公司                                               广发银行
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酒泉钢         55         55       12  10/29簿记建档   工商银行    AA+     10/30     10/31
铁集团                                                 农业银行
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厦门路桥       24         12       12  10/29簿记建档   兴业银行    AA+     10/30     10/31   
建设集团                                               建设银行
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云南物流产业    7.5       5       12   10/30簿记建档   中信银行    AA-     11/1      11/2
集团                                                   国开行
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营口港        12         12       12    推迟发行       浦发银行    AA+       --       --
务集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级   起息日     上市日 
               (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日) 
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*四川长虹集团    20       10       3    10/29簿记建档   华夏银行     AA       10/31      11/1    
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*贵州赤天化      12        4       5    10/29簿记建档   上海银行     AA       10/30      10/31   
集团公司                                                浦发银行
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*中国国航        60       60       7    10/31簿记建档   中国银行    AAA       11/1       11/2   
(601111.SS)(0753.HK)                                    国开行
                            (附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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山钢集团         18       18       3    10/25簿记建档   兴业银行    AAA       10/26      10/29   
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瓮福集团          8        5       3    10/25簿记建档   工商银行     AA       10/26      10/29    
                                                        建设银行
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广西农垦集团     10       10       3    10/25簿记建档   光大银行     AA       10/26      10/29                                                       
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中国南车集团     20       20       5    10/25簿记建档   民生银行    AAA       10/26      10/29  
                                                        北京银行                                            
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云南机场集团     35        6       5    10/25簿记建档   国开行       AA+      10/26      10/29                                              
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广西北部         10        5       3    10/25簿记建档   交通银行     AA       10/26      10/29
湾投资集团                                              工商银行       
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湖州交通         15        5       5    10/25簿记建档   平安银行     AA       10/26      10/29
投资集团                                                                                   
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福建高速         80       50       7    10/25簿记建档    国开行      AA+      10/26

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