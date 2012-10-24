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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 19:01 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,因投资者押注节日需求料将增长

路透吉隆坡10月24日电---马来西亚棕榈油期货周三上涨,因投资者押注节日需求将上升,不过由于市场对创纪录高位的库存仍感忧虑,价格在窄幅区间内波动.

主要植物油进口国印度即将迎来排灯节,可能促使买家大举采购棕榈油,从而缓解世界第二大生产国马来西亚的库存增长态势.

此外,船货调查机构数据显示,10月1-20日马来西亚棕榈油出口较前月增长17%,也提振市场人气.

"出口旺盛,但库存仍处于高位,"一外国大宗商品经纪商驻马来西亚的交易员说.

"但上一季的产量应算是高峰水平,因季风季即将到来,而同时节庆因素将推动需求攀升."

指标1月棕榈油期货FCPOc3上涨1.5%,收报每吨2,578马币(842美元).盘中在每吨2,551-2,578马币(林吉特)的狭窄区间内交投.

总成交量为20,953口,低于通常25,000口的成交量.

路透市场分析师王涛表示,技术分析显示,棕榈油的上涨目标位仍维持在每吨2,676马币.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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