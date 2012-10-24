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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 18:46 BJT

〔东南亚股市〕泰国股市领跌,马来西亚股市创纪录收盘高位

路透曼谷10月24日电---周三泰国股市录得三个月来最大单日跌幅,迄今为止公布的企业季度获利未能进一步提振买兴,而马来西亚和印尼股市削减早前跌幅,因投资者买入大盘股.

泰国股市.SETI收低1.2%报1,295点,创一周最低收盘,跌破关键支撑位1,300点.

泰国最大的商业银行盘谷银行(BBL.BK)跌3.3%,创近五个月低点178泰铢,延续上周跌势.此前其公布的第三季业绩不及预估.

Thanachart Securities投资咨询服务主管Pichai Lertsupongkij称,"市场估值有点高,目前为止获利表现不太好,且投资者对于追高心存审慎."

印尼股市.JKSE逆转稍早跌幅,小幅收高0.12%;马来西亚股市.KLSE亦从稍早反弹,收高0.19%,创纪录收盘高点1,667.99点.

市场权重股领涨,Astra International(ASII.JK)上涨1.3%,此前连续三日下跌.金融公司CIMB Group Holdings(CIMB.KL)收高0.7%,连续第二日上涨.

1039GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3044.73 -6.20 -0.20 +15.05 2646.35

马来西亚 .KLSE 1667.99 3.09 +0.19 +8.97 1530.73

泰国 .SETI 1295.00 -15.42 -1.18 +26.30 1025.32

印尼 .JKSE 4335.38 5.23 +0.12 +13.43 3821.99

菲律宾 .PSI 5398.69 -33.63 -0.62 +23.48 4371.96

越南 .VNI 395.45 -2.26 -0.57 +12.49 351.55

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(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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