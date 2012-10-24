〔东南亚股市〕泰国股市领跌,马来西亚股市创纪录收盘高位

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透曼谷10月24日电---周三泰国股市录得三个月来最大单日跌幅,迄今为止公布的企业季度获利未能进一步提振买兴,而马来西亚和印尼股市削减早前跌幅,因投资者买入大盘股.
泰国股市.SETI收低1.2%报1,295点,创一周最低收盘,跌破关键支撑位1,300点.
泰国最大的商业银行盘谷银行(BBL.BK)跌3.3%,创近五个月低点178泰铢,延续上周跌势.此前其公布的第三季业绩不及预估.
Thanachart Securities投资咨询服务主管Pichai Lertsupongkij称,"市场估值有点高,目前为止获利表现不太好,且投资者对于追高心存审慎."
印尼股市.JKSE逆转稍早跌幅,小幅收高0.12%;马来西亚股市.KLSE亦从稍早反弹,收高0.19%,创纪录收盘高点1,667.99点.
市场权重股领涨,Astra International(ASII.JK)上涨1.3%,此前连续三日下跌.金融公司CIMB Group Holdings(CIMB.KL)收高0.7%,连续第二日上涨.
1039GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3044.73 -6.20 -0.20 +15.05 2646.35
马来西亚 .KLSE 1667.99 3.09 +0.19 +8.97 1530.73
泰国 .SETI 1295.00 -15.42 -1.18 +26.30 1025.32
印尼 .JKSE 4335.38 5.23 +0.12 +13.43 3821.99
菲律宾 .PSI 5398.69 -33.63 -0.62 +23.48 4371.96
越南 .VNI 395.45 -2.26 -0.57 +12.49 351.55
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(完)
--编译 田建华;审校 郑茵
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。