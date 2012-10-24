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债券 | 2012年 10月 24日 星期三 19:13 BJT

〔伦敦美债〕美债陷于区间波动,关注美联储会议和新债发行

路透伦敦10月24日电---美国公债价格周三在欧洲交易时段陷于区间波动,一方面市场准备迎接进一步的公债发行,同时投资者并不认为美国联邦准备理事会(美联储)会在美国大选之前调整现行政策.

美国10年期公债US10YT=RR收益率升1.6个基点至1.78%,距离200日移动均线所在的1.805%不远.周二美国公债上扬,因两年期公债标售需求强劲.

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