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债券 | 2012年 10月 24日 星期三 19:17 BJT

〔美国数据〕10月19日止当周抵押贷款申请锐减,因借款利率上升--MBA

路透纽约10月24日电---周三公布的行业报告显示,上周美国房屋抵押贷款申请锐减,录得一年来最大百分比降幅,因购房贷款和再融资的需求均下滑.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,10月19日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数猛降12%.该指数涵盖了再融资与购房需求.

经季节调整后的购房抵押贷款申请指数较前一周减少8.3%.购房贷款需求是房屋销售的领先指标.

经季节调整后的再融资申请指数大跌12.9%,至8月末以来的最低水平.再融资占抵押贷款总申请量的比重从前一周的82%略降至81%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均上升6个基点,至3.63%的一个月高位.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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