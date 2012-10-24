(重温稿)〔香港个股〕中海油料四季度产量维持强劲,全年产量可望超出目标

* 三季度油气净产量按年升8.5%,料四季度维持强劲

* 料全年产量超出原来目标,达到3.35-3.45亿桶油当量

* 收购加拿大Nexen相关审批工作进行中,仍预期今年底交割

记者 雷美珍

路透香港10月24日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)第三季度油气净产量明显上升,公司高管称,料四季度维持强劲,全年计并可望超出目标.

中海油的高管并称,仍预计以151亿美元收购加拿大石油企业NexenNXY.TO的交易于今年底交割,届时将获得所需政府审批.

该公司周三在联交所一份声明中称,7-9月第三季度净产量为87.8百万桶油当量,按年增长8.5%,按季亦有8.3%的增长,主要得益于新投产项目和新开发井带来产量贡献,以及海外项目产量持续提升和在产油气田产量维持稳定.

"四季度产量仍将维持强劲,全年产量有望达到335-345百万桶油当量."中海油首席财务官锺华在电话会议上向记者表示.

分析师此前认为中海油可能难以实现全年产量目标,或者只能达到目标的低端.今年初中海油设定全年净产量目标330-340百万桶油当量,比去年331.8百万桶油当量微跌0.5%至增长2.5%.

中海油表示,三季度的油气销售收入按年上升4.7%,至484.4亿元人民币.期内平均实现油价同比下降6.5%至104.74美元/桶,实现气价则上升12.5%至5.83美元/千立方英尺.

该公司三季度的资本开支约150亿元,同比上升46.7%,主要由于开发项目增加以及勘探工作量饱满.

**尽力完成交割**

锺华并表示,收购Nexen的相关审批工作进行中,中海油提供各政府所要求的资料,但公司不会就交易的审批进展以及其他并购个案作出任何评论.

中海油于今年7月提出对Nexen的收购,计划已经获得Nexen股东表决赞成,预计于今年底在获取其他所需的政府审批后可以交割,但加拿大政府最近延长对该项交易的评估期,并且否决另一宗并购个案,对中海油的交易增添不确定性.

他并指出,"收购Nexen是按成功的假设来做,...我们的团队会尽一切努力完成交割."

最近加拿大政府拒绝了马来西亚国家石油公司Petronas[PETR.UL]对加拿大能源企业Progress Energy Resources(PRQ.TO)价值51.7亿加元的收购交易,这可能预示了加拿大政府对中海油出价151亿美元收购加拿大石油企业Nexen的态度.

加拿大政府延长对中海油收购Nexen的评估期30天,至11月11日.加拿大总理哈珀称,中国政经体制与加拿大"迥然不同",是该国政府决定是否批准中海油对Nexen价值151亿美元收购案时考虑的因素之一.[ID:nSB2044999][ID:nSB2048755]

中海油对Nexen的收购是中国迄今规模最大的海外收购行动.由于Nexen的资产分布于加拿大、墨西哥湾、英国北海及西非,因此需要中国、美国、加拿大等政府审批.

中海油今天收跌1.72%,报16.04港元;过去一个月累计涨3.7%.(完)

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