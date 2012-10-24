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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 19:41 BJT

〔全球经济〕巴菲特称,有明确迹象显示全球经济正在放缓

路透10月24日电---伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)执行长巴菲特(Warren Buffett)周三表示,有明确迹象显示全球经济正在放缓,不过美国经济是在"缓慢前行",而其他地区则是下滑.

巴菲特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)专访时表示,亚洲经济下降幅度超过欧洲,不过亚洲经济从较高基础上的下滑.他并称,最近伯克希尔哈撒韦的美国房屋相关业务正呈现双位数增长.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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