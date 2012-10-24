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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 19:56 BJT

〔美股业绩〕波音公司第三季EPS为1.35美元胜预期,上调全年业绩预估

路透10月24日电---波音公司(BA.N)公布,

* 第三季每股盈余EPS为1.35美元

* 预计2012财年EPS为4.80-4.95美元

* 上调营收、EPS和营业现金流预估

* 预计2012财年营收为805亿-820亿美元

* 第三季商业飞机营收增长28%至122亿美元

* 第三季营收为200.1亿美元

* 预计2012年商业飞机出货585-600架

* 汤森路透I/B/E/S预估波音第三季EPS为1.13美元,预估营收为200.3亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估波音2012财年EPS为4.73美元,营收为806.5亿美元.(完)

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