版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 19:40 BJT

〔标题新闻〕国际铅锌研究小组(ILZSG)月报称,今年1-8月全球铅市供给过剩8万吨

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8LO8IK]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐