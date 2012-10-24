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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 19:56 BJT

〔美股业绩〕电话电报公司第三季获利增长,但营收不及分析师预估

路透10月24日电---美国电话电报公司(T.N)周三公布第三季业绩不及分析师预期,但获利较上年同期增长.

美国电话电报公司公布第三季获利为36.4亿美元,合每股盈余(EPS)0.63美元,上年同期分别为36.2亿美元和0.61美元.

营收从314.8亿美元下滑至314.6亿美元,亦不及汤森路透I/B/E/S预估的315.9亿美元.(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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