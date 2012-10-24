〔标题新闻〕希腊获得更多时间,以实现国际援助所要求的预算赤字目标--财长

《全球汇市》日圆小幅走高，投资者在特朗普国会讲话前寻求避险

* 美元持稳，等待特朗普国会讲话 * 受到预期公布税改计划更多详情支撑 * 达拉斯联储总裁柯普朗指出升息宜早不宜迟，未对3月是否升息置评 * 欧洲政治担忧仍居高不下 路透伦敦2月28日 - 日圆是周二全球主要发达国家货币中唯一出现大幅波动的货币，兑美元和欧元上涨约0.33%，因投资者在美国总统特朗普国会讲话之前寻求避险。 有迹象表明，特朗普将利用此次讲话透露针对中产阶级减税计划、以及使美国企业更具全球竞争力的一些要点。这帮助美元在周一纽约时段扳回跌幅。 此外，又有一位美联储官员表示利率将“很快”上升，市场因而再度憧憬美国经济将恢复景气，刺激了短期美国市场利率在隔夜交易中上涨。 但在欧洲政局令市场紧张不安之际，特朗普讲话的细节及其推动立法的能力愈发让市场感到担忧。 过去一个月，这不断促使投资者追捧日圆和美债、德债等资产避险。 “有一大堆事情有待讨论，目前市场在为这些问题寻求更明朗的线索，”纽约梅隆银行驻伦敦全球市场研究部主管Simon Derrick表示。