(重温稿)〔中国能源〕积极推进能源市场化改革,鼓励民间资本进入--白皮书

* 积极推进能源市场化改革

* 鼓励民间资本进入能源领域

* 深化能源体制改革

* 国务院通过能源发展十二五规划

路透北京10月24日电---中国最新发布能源政策白皮书称,将积极推进能源市场化改革,充分发挥市场配置资 源的基础性作用.凡是列入国家能源规划的项目,除法律法规明确禁止的以外,均向民间资本开放.

新华社周三引述国务院新闻办公室发布的《中国的能源政策(2012)》白皮书称,鼓励民间资本参与能源资源勘探开发、石油和天然气管网建设、电力建设,鼓励民间资本发展煤炭加工转化和炼油产业,继续支持民间资本全面进入新能源和可再生能源产业.

"改革是加快转变发展方式的强大动力.中国将坚定地推进能源领域改革,加强顶层设计和总体规划,加快构建有利于能源科学发展的体制机制,改善能源发展环境,推进能源生产和利用方式变革,保障国家能源安全."白皮书称.

白皮书并表示,中国将加强和规范煤炭勘探开发权管理,逐步取消重点合同煤和市场煤价格双轨制,完善煤炭与煤层气协调发展机制;深化电力体制改革,稳步开展输配分开试点.积极推进电价改革,逐步形成发电和售电价格由市场决定、输配电价由政府制定的价格机制,理顺煤电价格关系.

同时,将探索建立可再生能源配额交易等制度;成功实施成品油价税费联动改革,运用税收手段合理引导能源消费,不断完善理顺成品油价格形成机制,开展天然气价格形成机制改革试点;完善能源市场体系,发展现货、长期合约、期货等交易形式.

白皮书并提到,加大常规油气资源勘探开发力度,逐步提高天然气在一次能源结构中的比重;同时积极推进非常规油气资源开发利用,到2015年实现页岩气全国产量达到65亿立方米的总体目标.

中国十二五(2011-2015年)规划已提出,到十二五末,中国非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%,单位国内生产总值(GDP)能源消耗比2010年降低16%,单位GDP二氧化碳排放比2010年降低17%.

**能源发展"十二五"规划**

中国国务院常务会议周三则讨论通过《能源发展"十二五"规划》提出,要加快能源生产和利用方式变革,强化节能优先战略,全面提高能源开发转化和利用效率,合理控制能源消费总量,构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系.

期间的重点任务主要包括:加强国内资源勘探开发,安全高效开发煤炭和常规油气资源,加强页岩气和煤层气勘探开发,积极有序发展水电和风能、太阳能等可再生能源;推动能源的高效清洁转化,高效清洁发展煤电,推进煤炭洗选和深加工,集约化发展炼油加工产业,有序发展天然气发电.

同时,推动能源供应方式变革,大力发展分布式能源,推进智能电网建设,加强新能源汽车供能设施建设;加快能源储运设施建设,提升储备应急保障能力;推进电力、煤炭、石油天然气等重点领域改革,理顺能源价格形成机制,鼓励民间资本进入能源领域.

中国此前多个能源项目已向民间资本开放,包括国土资源部9月公布的第二轮页岩气招标,和投资规模超千亿元人民币的西气东输三线工程等.[ID:nSB1768526][ID:nSB1578822] (完)