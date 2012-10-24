〔国际油市〕亚洲石脑油价格跨月价差升水接近六个月高位

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透新加坡10月24日电---周三亚洲石脑油价格涨至每吨945.50美元,跨月价差升水持于每吨16.00美元的近六个月高位附近,因在需求坚挺之际即期供应紧张.
强劲的基本面还推升石脑油裂解价差升至一周高位每吨131.98美元.
交易商称,尽管汽油市场疲软导致更多石脑油从西方运至亚洲,但由于稳健的即期需求,石脑油供应依然紧张.
新加坡一交易员称,"台湾需求增长,而韩国采购也一直强劲."
尽管自9月末台塑裂解装置的产能利用率从100%下降至80%左右,但整体乙烯产出高于此前.
台湾CPC求购12月运抵高雄的石脑油船货,预计本周招标将有结果.
也门Aden炼厂向嘉能可售出2.75万吨轻质石脑油和2.75万吨重质石脑油,离岸价较中东报价每吨升水将近50美元.
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)售出3.5-4万吨11月18-20日装运的石脑油,买家为丸红,离岸价为较自己的定价公式每吨高出约41美元,为约七个月来最高溢价.(完)
--编译 田建华;审校 郑茵
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。