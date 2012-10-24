〔国际油市〕亚洲石脑油价格跨月价差升水接近六个月高位

路透新加坡10月24日电---周三亚洲石脑油价格涨至每吨945.50美元,跨月价差升水持于每吨16.00美元的近六个月高位附近,因在需求坚挺之际即期供应紧张.

强劲的基本面还推升石脑油裂解价差升至一周高位每吨131.98美元.

交易商称,尽管汽油市场疲软导致更多石脑油从西方运至亚洲,但由于稳健的即期需求,石脑油供应依然紧张.

新加坡一交易员称,"台湾需求增长,而韩国采购也一直强劲."

尽管自9月末台塑裂解装置的产能利用率从100%下降至80%左右,但整体乙烯产出高于此前.

台湾CPC求购12月运抵高雄的石脑油船货,预计本周招标将有结果.

也门Aden炼厂向嘉能可售出2.75万吨轻质石脑油和2.75万吨重质石脑油,离岸价较中东报价每吨升水将近50美元.

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)售出3.5-4万吨11月18-20日装运的石脑油,买家为丸红,离岸价为较自己的定价公式每吨高出约41美元,为约七个月来最高溢价.(完)