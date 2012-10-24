版本:
中国
债券 | 2012年 10月 24日 星期三 21:20 BJT

〔标题新闻〕希腊希望通过降低救助贷款的票面利率和延长期限来削减债务--财长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nA8E8L102H]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐