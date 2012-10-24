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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 21:20 BJT

〔欧洲经济〕料中短期既无通缩前景,也无通胀风险--ECB管委诺沃特尼

路透法兰克福10月24日电---媒体援引欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼称,目前在欧元区既无物价持续下滑的威胁,也无高通胀风险.

诺沃特尼向新闻社MNI表示,他认为存款负利率存在严重问题.他也担任奥地利央行总裁.

他在专访中表示,预计中短期内欧洲既无通缩前景,也无通胀风险.

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