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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 21:07 BJT

〔表格〕Markit美国10月制造业PMI初值为51.3,市场预估为51.5

路透10月24日电---金融信息提供商Markit周三宣布,Markit美国10月制造业PMI初值为51.3,市场预估为51.5,9月为51.1.

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

初值 终值 终值 终值 终值 终值 终值

PMI 51.3 51.1 51.5 51.4 52.5 54.0 56.0

产出 51.5 50.6 51.9 51.7 53.4 54.5 56.4

新订单 51.6 52.3 51.9 51.0 53.7 54.6 56.9

就业 52.1 51.9 52.4 52.7 52.8 54.3 56.3

供应商交货时间 47.4 49.4 49.9 49.2 48.1 45.8 44.7

购买库存 46.4 47.9 49.7 50.2 46.7 50.3 52.7

投入价格 57.6 52.8 50.2 47.6 48.9 55.8 63.1

购买数量 51.7 50.7 50.8 51.8 52.1 54.4 55.8

产成品库存 48.3 50.1 49.3 50.7 49.3 49.9 49.4

新出口订单 48.1 48.0 48.8 48.6 48.3 50.5 50.3

产出价格 51.4 51.5 48.9 48.7 48.0 52.7 53.9

未完工订单 48.5 48.4 51.4 48.7 49.6 51.6 52.2 (完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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