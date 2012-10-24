〔表格〕Markit美国10月制造业PMI初值为51.3,市场预估为51.5

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透10月24日电---金融信息提供商Markit周三宣布,Markit美国10月制造业PMI初值为51.3,市场预估为51.5,9月为51.1.
10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
初值 终值 终值 终值 终值 终值 终值
PMI 51.3 51.1 51.5 51.4 52.5 54.0 56.0
产出 51.5 50.6 51.9 51.7 53.4 54.5 56.4
新订单 51.6 52.3 51.9 51.0 53.7 54.6 56.9
就业 52.1 51.9 52.4 52.7 52.8 54.3 56.3
供应商交货时间 47.4 49.4 49.9 49.2 48.1 45.8 44.7
购买库存 46.4 47.9 49.7 50.2 46.7 50.3 52.7
投入价格 57.6 52.8 50.2 47.6 48.9 55.8 63.1
购买数量 51.7 50.7 50.8 51.8 52.1 54.4 55.8
产成品库存 48.3 50.1 49.3 50.7 49.3 49.9 49.4
新出口订单 48.1 48.0 48.8 48.6 48.3 50.5 50.3
产出价格 51.4 51.5 48.9 48.7 48.0 52.7 53.9
未完工订单 48.5 48.4 51.4 48.7 49.6 51.6 52.2 (完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
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