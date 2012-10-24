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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 21:01 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差跌至逾三个月低位,中印船货输往欧洲

路透新加坡10月24日电---业内消息人士称,亚洲柴油裂解价差周三下滑,因中国和印度10月柴油出口增加.

路透数据显示,11月柴油裂解价差下降0.18美元,较迪拜原油每桶升水17.46美元,为7月18日报每桶升水17.13美元以来的最低.

交易员称,柴油裂解价差持续下滑,适逢柴油市场趋疲,这可能引发炼厂减低产能利用率.

中国继续出口柴油,这异乎寻常,因为每年这个时候中国通常进口柴油.

一交易员说,中国石油可能在10月份出口约38万吨柴油,与此同时中国石化当前出口约6-15万吨柴油,但这无法得到证实.

由于印度国内需求低迷,该国10月柴油出口也将增长.

交易员表示,这些船货很多会最终输往欧洲.

行业消息人士表示,10月份将有大约60-70万吨柴油从亚洲船运至欧洲,为今年月度出口量最高的月份之一,因在经济环境趋疲之际亚洲需求仍不温不火.

期货转掉期(EFS)下降3.03美元,至每吨负44.16美元.这是观测从亚洲向西方船运柴油是否有利可图的指标.

依据运费情况,通常EFS越疲弱,表明将柴油船货运出亚洲越获利丰厚.

"我认为转折点将是欧洲的天气情况.若当地有寒流,库存将消耗很快,可能有更多亚洲柴油运往欧洲,"一位中质馏分油交易员表示.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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