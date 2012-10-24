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债券 | 2012年 10月 24日 星期三 21:03 BJT

〔欧元区金融〕德拉吉在德国议会为欧洲央行购债计划辩护

路透柏林10月24日电---欧洲央行总裁德拉吉周三在德国议会表示,欧洲央行的新购债计划不会导致通胀,亦不会威胁到央行的独立性.

在为与德国议员会面而准备的讲稿中,德拉吉逐一解释了对于"直接货币交易(Outright Monetary Transactions,OMT)计划的疑虑.

"OMT不会导致政府变相融资...亦不会损害到欧洲央行的独立性."他在声明中称.

"OMT不会给欧元区纳税人带来过度风险,"他补充说,"OMT不会导致通胀."

相反,他表示,根据这个计划的干预行动"旨在向投资者发出明确信号,他们对于欧元区的担忧是毫无根据的."

欧洲央行于9月宣布该计划,但迄今尚未通过这一计划购买任何债券.(完)

--编译 郑茵;审校 田建华

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