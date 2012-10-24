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债券 | 2012年 10月 24日 星期三 21:39 BJT

〔欧洲政经〕希腊财长称,该国仍寻求在紧缩计划方面赢得更多妥协

路透雅典10月24日电---希腊财政部长史托纳拉斯周三向议会表示,该国政府仍在尽力让国际贷款人在其紧缩计划问题上作出更多妥协,即便大部分谈判已经完成.

"谈判在很大程度上已经结束,"史托纳拉斯表示."但即便到现在,我们仍在竭力争取获得更好的条件."

史托纳拉斯在周三稍早表示,希腊削减财政支出和开展多项改革的一揽子计划已经敲定,准备在下周提交议会讨论.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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