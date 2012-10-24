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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 21:39 BJT

〔欧元区金融〕德拉吉称欧洲央行购债计划符合德国的利益--德议员

路透柏林10月24日电---据德国议员透露,欧洲央行总裁德拉吉周三在德国议会的闭门会议上表示,央行的购债行动对德国等欧元区最大债权人有利.

"他明确表示,欧洲央行的举措把欧元区最大债权人德国的利益放在首位,"一位来自梅克尔执政联盟的议员称.

另一位来自反对党的议员证实了这份声明的内容.

德拉吉对德国议员还表示,通缩风险加大,但若通胀构成危险,欧洲央行将以利率应对.(完)

--编译 郑茵;审校 田建华

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