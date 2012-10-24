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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 21:44 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油即期跨月价差转为正价差,受壳牌抛售影响

路透新加坡10月24日电---亚洲燃料油即期跨月价差周三转为正价差,行业消息人士称,这是由于石油业巨擘壳牌石油的卖盘带来的压力.

根据路透数据,截至亚洲收盘前,11月/12月跨月价差缩减50美分,处于每吨13美分的正价差,为四个交易日来最弱.

自本月初以来,燃料油即期跨月价差徘徊在平盘附近,在正价差与逆价差之间来回摆动.

壳牌石油在交易窗口积极卖出17.5万吨近月合约,以压低11月/12月期约价差.该公司亦卖出8.5万吨11月固定价格互换合约.

实货市场交投亦活跃,令升水保持稳定.在实货交易时间共有四笔交易达成.而过去两个交易日市场甚为沉闷.

公用事业公司开始充实库存以备冬季之需,亦给市场带来支撑.韩国Western Power(WP)求购两批3万吨船货,装运日期为11月,运抵目的地为韩国平泽.

该公司先前购买的3万吨高硫燃料油船期为11月3-7日,卖家为Mitsui,较新加坡报价每吨升水约31.00美元.(完)

--编译 郑茵;审校 田建华

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