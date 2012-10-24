〔美国股市〕高开,受波音亮丽财报和中国经济数据提振

路透纽约10月24日电---美国股市周三高开,得益于波音(Boeing)(BA.N)业绩强劲和中国经济数据乐观,缓解了市场对全球经济成长乏力的担忧.
今天美股出现反弹,波音升2.1%,至74.51美元.美股上日大跌,道指录得四个月来最大单日跌幅.
道琼工业指数.DJI盘初升35.31点,或0.27%,至13,137.84点;标准普尔500指数.SPX升5.01点,或0.35%,至1,418.12点;Nasdaq指数.IXIC涨19.55点,或0.65%,至3,010.01点.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
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