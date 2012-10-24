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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 22:45 BJT

〔加拿大经济〕加拿大央行下调第三季成长预期,短期内升息的可能性降低

路透渥太华10月24日电---加拿大央行周三将第三季成长预期下调一半,至按年成长1%,并表示经济中闲置产能增加,暗示升息的时间将较预期推后.

央行在季度货币政策报告中指出,负债家庭可能较之前的预期判断的更为脆弱.

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