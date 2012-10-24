〔英国债市〕金恩讲话令英债表现不及德债,第三季GDP数据受关注

标题新闻：意大利2月消费者调和物价指数(HICP)较前月上升0.2%，较上年同期上升1.6%
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路透伦敦10月24日电---英国政府公债周三下跌,经济数据疲弱未能提供助力,此前英国央行总裁的讲话打压了市场对进一步刺激政策的预期.
英国央行总裁金恩周二表示,央行在决定是否推出包括购买公债在内的新一轮量化宽松计划前须"三思".
不过,他也表示,如果近期正面迹象消散,英国央行已准备好向该国脆弱的经济中注入更多资金,并指出有来自新兴经济体经济放缓的新风险.
12月英债期货FLGZ2收低23个跳动点,报119.07.可比德债期货FGBLZ2涨12个跳动点.
"昨夜金恩的讲话,并没有让市场准确把握英国央行在量化宽松政策上的思路."花旗策略师Jamie Searle称.
"市场对于英国央行将在11月释出新一轮量化宽松的预期或许正在减退;或者也有可能市场...在明日国内生产总值(GDP)数据公布前获利了结."
接受路透调查的分析师预计,周四0830GMT公布的英国第三季GDP料成长0.6%,之前三个季度GDP连续萎缩.
不过,英国工业联盟(CBI)总工业订单大幅下滑,令人们开始担心该国温和的经济复苏料无法持续.
多数分析师预计,英国央行将在目前的500亿英镑量化宽松计划于11月到期时,再公布新一轮透过购债完成的QE政策.
但金恩的言论令一些人开始重新考虑上述预期.
10年期英债收益率GB10YT=RR上涨3个基点,报1.859%,较可比德债收益率利差走阔约3个基点,至29个基点.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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