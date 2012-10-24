〔美国债市〕公债价格下滑,美联储按兵不动且中国数据提振风险意愿

标题新闻：意大利2月消费者调和物价指数(HICP)较前月上升0.2%，较上年同期上升1.6%
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* 中国10月制造业PMI触及三个月高位
* 财政部标售350亿美元五年期公债
* 美联储在11月6日大选前保持政策不变
路透纽约10月24日电---美国公债价格周三下滑,美国联邦储备理事会(美联储,FED)今日称将坚持落实货币政策;同时中国数据显示该国经济成长增强后,市场对低风险资产的胃纳减弱.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,并重申将在2015年中前保持近零利率的承诺.[ID:nSB2066169].
"经济依旧疲弱,失业率处于令人难以接受的高位,抵押贷款债券(MBS)量化宽松政策将会继续开展,联邦基金负实质利率的状况将在12月中进入第四年."Worldwide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani称.
"美联储对于汇市、股市、大宗商品或信贷市场没有影响."他补充道.
投资者原本就预计联储将在11月6日大选前的最后一次会议上不会改变立场.
美联储看似将致力于坚守其买债刺激计划.分析师认为联储将至少等到12月时,才会对目前每月购买400亿抵押贷款债券的政策作出改变.美联储在上月公布了第三轮公购债决定.
LPL Financial分析师John Canally表示,六周前联储才刚刚作出第三套量化宽松政策(QE3)的决定和延长低利率的政策指引.
"联储仍需要时间来评估政策影响."他说.
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