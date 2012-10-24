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债券 | 2012年 10月 25日 星期四 04:28 BJT

〔美国债市〕公债价格下滑,美联储按兵不动且中国数据提振风险意愿

* 中国10月制造业PMI触及三个月高位

* 财政部标售350亿美元五年期公债

* 美联储在11月6日大选前保持政策不变

路透纽约10月24日电---美国公债价格周三下滑,美国联邦储备理事会(美联储,FED)今日称将坚持落实货币政策;同时中国数据显示该国经济成长增强后,市场对低风险资产的胃纳减弱.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,并重申将在2015年中前保持近零利率的承诺.[ID:nSB2066169].

"经济依旧疲弱,失业率处于令人难以接受的高位,抵押贷款债券(MBS)量化宽松政策将会继续开展,联邦基金负实质利率的状况将在12月中进入第四年."Worldwide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani称.

"美联储对于汇市、股市、大宗商品或信贷市场没有影响."他补充道.

投资者原本就预计联储将在11月6日大选前的最后一次会议上不会改变立场.

美联储看似将致力于坚守其买债刺激计划.分析师认为联储将至少等到12月时,才会对目前每月购买400亿抵押贷款债券的政策作出改变.美联储在上月公布了第三轮公购债决定.

LPL Financial分析师John Canally表示,六周前联储才刚刚作出第三套量化宽松政策(QE3)的决定和延长低利率的政策指引.

"联储仍需要时间来评估政策影响."他说.

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