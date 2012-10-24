〔美国股市〕ADR逆市收高,受亚洲和拉丁ADR扶助

路透纽约10月24日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上扬,但涨势不高,此前美国股市在日内稍早回吐涨幅.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高0.1%,受亚洲和拉丁美洲ADR小幅上涨带动.
在美上市的巴西钢铁制造商Gerdau(GGB.N)和联合企业Ultrapar(UGP.N)均扳回部分本周稍早跌幅.Gerdau上升2.05%,报8.98美元.Ultrapar涨0.97%,报20.90美元.
纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA涨0.22%,报321.51.
瑞士罗技(LOGI.O)劲扬3.67%,报8.76美元.德国芯片设备制造商AixtronAIXG.O大涨5.43%,报13.40美元,尽管该公司称由于全球需求不振的关系,2012年营业亏损料将高于预期.
韩国SK电讯(SK Telecom)(SKM.N)上涨1.86%,报15.85美元.日本Internet Initiative Japan(IIJI.O)扬升2.36%,报13.45美元.LG显示器(LPL.N)涨1.57%,报13.59美元.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨0.32%.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高0.02%.泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3收升0.46%.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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