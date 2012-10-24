更正:〔纽约汇市〕美元兑欧元守住涨幅,美联储表示将坚持刺激计划

(更正:正文第四段译文有误,应为"美联储非常乐于在本周的会议上按兵不动",而非"美联储很高兴,从而选择在本周的会议上按兵不动")

* 美联储将坚持落实购债计划,声明内容调整不大

* 欧元兑美元处于一周低位附近

* 新西兰央行保持利率不变,但料将在几个月后升息

路透纽约10月24日电---美元兑欧元周三守住涨幅,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)发布的政策声明与市场预期一致,称将坚持落实刺激计划,以提振迟滞的经济,并在一段时间内保持利率在低位.

美联储表示,将坚持执行购债计划直至就业市场改善.声明还指出,经济状况略有改善,但失业率仍然高企.

"美联储看似乐于按兵不动,看最新一轮货币刺激举措如何在经济中起效,"Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示.他还指出,美元对美联储的声明反应甚微,基本保持了稍早的涨势.

High Frequency Economics的首席经济学家Jim O'Sullivan指出,在9月进行重大政策调整后,美联储非常乐于在本周的会议上按兵不动,另外,目前距离美国大选还有不到两周的时间.

分析师称,美联储将在12月的政策会议上作出下一个重大决定,届时美联储将决定是否继续以目前约每月850亿美元的规模购买较长期证券.

欧元兑美元EUR=尾盘回落0.1%,报1.2971美元,连跌第二天,稍早触及一周低位1.2918美元.

欧元陷于1.2800-1.3170美元的近期区间内,自9月中以来欧元一直未能突破该区间.预计欧元在200日移动均线切入位约1.2835美元处将获得强有力的支撑.

市场预期西班牙接近求助,这将激活欧洲央行购债计划,从而压低该国借贷成本,近几周欧元受到上述因素的支撑.但围绕西班牙求助时机的不确定性阻止投资者追高欧元.

欧洲央行总裁德拉吉竭力为购债计划辩护,他周三在德国议会表示,欧洲央行的新购债计划不会导致通胀,亦不会威胁到央行的独立性.[ID:nSB2065915]

欧元兑日圆EURJPY=盘中也触及一周低位102.96日圆,尾盘回落0.2%,报103.48日圆.

美元兑日圆JPY=持稳至小幅走低,报79.77日圆.

另外,新西兰元攀升至日高,之前新西兰央行保持指标利率在2.5%不变,一如市场预期,但央行暗示,可能将未来几个月升息.

央行新总裁惠勒宣布保持利率在纪录低位2.5%不变,但表示,他预计通胀将重回央行设定的目标区间.

新西兰元兑美元NZD=盘中攀升至0.8199美元的高位,尾盘上扬1%,报0.8195美元.(完)

---编译 母红;审校 李军

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