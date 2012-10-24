〔加拿大股市〕收跌,黄金股跌势盖过乐观业绩带来的提振

路透多伦多10月24日电---加拿大股市主要股指周三连续第四日收跌,因Canadian Pacific Railway (CP.TO),Rogers Communications Inc(RCIb.TO)和Teck Resources在公布乐观业绩后录得的涨幅被黄金股跌势所抵消.
Goldcorp (G.TO)跟随金价走低,急挫3.46%,报40.79加元.金价周三跌至略高于每盎司1,700美元水平,受累于对美国经济放缓的担忧,但在美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布将坚持在就业市场改善前维持刺激经济成长措施的计划后,金价从近七周低位反弹.
自周一以来,黄金股累积下跌4.15%,金价同期回落约1.5%,今日包括黄金股在内的材料股回落1.02%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE跌30.82点,或0.25%,收报12,195.02点,盘中在平盘上下游走.自上周五以来,该指数累积回落2.17%,其中逾半数跌幅是在昨日录得的.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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