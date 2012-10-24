《综述》美联储坚持经济刺激计划,称经济复苏有所加速

* 美联储将继续每月购买400亿美元抵押支持债券

* 重申可能保持低利率直至2015年中

* 看到房屋市场改善,家庭支出增加

* 承认通胀攀升,认为这是暂时现象

* 里奇蒙联储总裁拉克尔再次持反对意见

路透华盛顿10月24日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,同时承认经济的一些领域有所改善.

结束为期两天的会议后,美联储在声明中重申将在2015年中前保持近零利率的承诺,尽管经济复苏增强.

美联储表示,将继续每月购买400亿美元抵押支持债券,以压低利率,并刺激经济复苏增强.

美联储指出,"委员会仍担忧,如果没有充足的政策宽松度,经济成长就可能达不到足够的强劲程度,推动就业市场状况持续改善."

声明公布后美股小跌;美元兑欧元进一步上涨;美国现货公债几无反应,当日收低.

美联储的本次声明与上月几乎没有什么不同.美联储上个月宣布推出第三轮购债计划(QE3),即量化宽松政策,并明确表示仍然担忧复苏的力道.

分析师称,12月的会议可能有更多动作.卖短买长(扭转操作,twist operation)将在年底到期,届时美联储将决定如何因应.

"当卖短买长操作在年底结束的时候,(美联储)官员可能会决定否扩充第三轮量化宽松政策,把公债纳入购买范围."High Frequency Economics分析师Jim O'Sullivan称,"我们预期会是这样."

美国第二季国内生产总值(GDP)环比成长年率只有1.3%.分析师预计第三季经济复苏的步伐或会加快一些,但不足稳步压低失业率.9月失业率大幅下降,但仍处在7.8%高位.

欲浏览美联储声明摘要,请点击:[ID:nSB8574197]

**楼市蓄积力量,企业投资不振**

美联储指出,楼市持续积攒力量,家庭支出增长"略微加速".不过美联储也提醒道,企业投资势头正在减弱.

美联储承认最近通胀上升,但称这与能源价格上涨有关,通胀预期依然稳定.这表明,美联储官员认为通胀压力仍将受控.

里奇蒙联储总裁拉克尔反对此次会议决议,他今年以来在每次会议上都持不同意见.

离美国大选还有两周,分析师认为央行决策者或将保持低调,避免招致任何政治攻击.

除了讨论货币政策立场外,官员们还可能继续辩论了通过采用经济变量的数值目标来引导央行的非常规刺激举措,来微调沟通策略.

不过这次并未做出新的声明.分析师称,12月或明年1月会议可能会更加明确决策者的目标指引.(万)