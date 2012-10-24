〔希腊政经〕希腊称国际贷款机构已给予其更多时间来落实撙节举措

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路透雅典10月24日电---希腊财长周三表示,国际贷款机构已给予该国更多时间来落实撙节举措.但数位欧盟(EU)高层官员淡化了这一说法.
德国称,欧盟仅会在接到三大贷款机构有关希腊撙节进展的报告后,才会做出决定.欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,尚未作出最终决定.三大贷款机构包括欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF).
但是希腊财政部长史托纳拉斯称,各方已就给予希腊更多时间达成共识,而且下周将把一揽子撙节举措递呈议会,尽管执政联盟中的小党派拒绝支持该方案中的一些措施.
他说,希腊已获得了贷款机构的额外让步,而且大致完成了围绕这项135亿欧元节流改革计划的磋商.
然而欧盟和IMF称,尽管近几日取得了进展,但仍有一些问题悬而未决.
就上述计划达成协议,对希腊获得最新援助协议下的更多援助金至关重要.目前希腊距离国库告罄仅剩三个星期.
史托纳拉斯对议会表示,"今日,我们获得了期限延长."他指的是希腊额外获得了两年时间来实现援助协议定下的目标.
他说,"我们与(国际贷款机构)讨论的所有情形均基于期限延长的假设."
稍早路透的一份报告称,希腊和三大贷款机构之间的草案协议指明,希腊要到2016年实现预算赤字目标,而不是2014年.
德拉吉在柏林表示,"评估尚未结束.我知道已经取得了进展,但某些部分仍需要确认."
德国财政部长朔伊布勒强调了希腊兑现救援条款的必要性.
但他补充道,"如果三大贷款机构得出结论认为,存在希腊靠自身力量不能改变的客观情况,而且如果他们提出了解决这一问题的建议,那么我们将在德国下议院进行商讨,并做出相应的决定."(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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