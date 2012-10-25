〔金砖国家〕10月24日股汇市收盘纵览

路透10月25日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月24日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF下跌0.23%,报994.55点.

中国股市:沪综指收盘微升.分析师指出,尽管维稳预期令大盘下档支撑较强,但基本面并无实质性变化,个股行情散乱,投资者对后市信心不足,大盘上攻乏力,今日股指继续窄幅整理.沪综指.SSEC收报2,115.990点,涨1.543点,或0.07%,上海A股今日成交497亿元人民币,上日为539亿元.[.SSCN]

香港股市:刷新2012年内收盘高位,此前香港金管局不到一周时间内第四次出手压低港元汇率,令人预期更多资本将流入香港,提振了港股.香港恒生指数.HSI收高0.3%,至21,763.8点,稍早创出21,802.5点的年内日高纪录.恒生国企指数.HSCE跌1%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收盘持平,而周二收盘为历史新高.市场看多人民币的情绪仍浓,美元抛盘偏多,但因央行引导的中间价呈微贬态势,令日间交投在接近上限区域波动.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,560点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4040元.[CNY/CN][ID:nSB2065549]

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印度市场因公共假日休市

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,462.430点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS下降0.27%至780.94点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上涨0.37%至31.3266;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上升0.26%,报40.6425.

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巴西股市:降至七周低点,因淡水河谷公布业绩之前股价下跌,外界预期该公司业绩可能疲弱.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下滑0.92%,报57,160.74点.[ID:nL1E8LON1Z]

巴西汇市:雷亚尔/美元BRBY微升0.1%至2.0250.持续的干预威胁令巴西外汇市场的成交量和流动性受限,促使雷亚尔陷于愈发收窄的交投区间.[ID:nL1E8LOGPS]

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南非股市:涨近1%,主要股指逼近纪录高位.中国经济前景改善,令海外股市表现强劲.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上升0.8%,报32,740.51点,较上周三所及纪录水准低约350点.综合指数.JALSH上涨0.75%,报36,951.53点.[.J][ID:nL5E8LOFN5]

南非汇市:1534GMT,南非兰特/美元ZAR=D3报8.7650,较周二纽约收盘价几无变动,此前一度低见8.8250.[ZAR/][ID:nL5E8LOF1S](完)