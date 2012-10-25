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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 06:20 BJT

****日韩经济指标预测--10月26日-11月2日****

路透10月26日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月22日当周--------------------------------

10月25日(四)

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.1% +0.3%

(较上年同期) +1.9% +2.3%

2330 日本全国核心CPI(较上年同期) 9月 -0.2% -0.3%

全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- -0.4%

东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -0.5% -0.4%

东京地区CPI(较上年同期) -- -0.7%

10月26日(五)

暂无重要经济数据公布.

----------------------------------10月29当周--------------------------------

10月28日(日)

2100 韩国央行制造业景气判断指数 10月 -- 70

2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -- +1.8%

10月29日(一)

2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 -- 盈余43.1

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -- +1.8%

(较前月) -- +2.2%

2330 日本求才/求职比 9月 -- 0.83

2330 日本失业率 9月 -- 4.2%

2350 日本工业产出 9月初值 -- -1.6%

工业生产一个月预估 -- -2.9%

工业生产两个月预估 -- 持平

10月30日(二)

2300 韩国工业产出(较上年同期) 9月 -- +0.3%

(较前月) -- -0.7%

服务业产出(较前月) -- -0.3%

-- 日本央行利率决定 -- -- 0.10%

2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 48.0

10月31日(三)

0130 日本加班工资 9月 -- +2.7%

0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- +8.7%

0500 日本房屋开工(较上年同期) 9月 -- -5.5%

2300 韩国消费者物价指数(CPI) 10月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +2.0%

11月1日(四)

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 10月 -- 45.71

0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 -- -2.0%

进口(较上年同期) -- -6.1%

贸易收支(亿美元) -- 顺差31

11月2日(五)

暂无重要经济数据公布.(完)

--整理 王丽鑫;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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